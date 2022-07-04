Немцы разозлились на Шольца из-за кризиса и санкций против РФ. «Он читал должностную инструкцию?»

04 июля 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц сделал заявление о кризисе в Германии и разозлил граждан Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Германии обрушились на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за недавнего заявления о том, что кризис в Германии, который вызван антироссийскими санкциями, не закончится еще долго. Комментаторы, которые оставили свое мнение на эту тему под статьей о Шольце в издании Welt, считают сложившуюся ситуацию несправедливой. «Нынешний кризис не закончится в ближайшие несколько недель. Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем», — отметил он, слова канцлера приводит Welt. «Я в восторге: теперь высшие политические лидеры объясняют нам свое поведение в душе. Холодное, теплое до 5 минут. Для экономии энергии», — написал Ханс Юрген Р. «С этим кабинетом перспективы работающих налогоплательщиков в Германии катастрофичны», — считает пользователь с ником «Налогоплательщик». Так он пожаловался на высокие налоги в Германии. «Проблема была создана задолго до украинского конфликта. Годы скупки государственных облигаций и политика нулевой процентной ставки ЕЦБ естественным образом приводят к увеличению денежной массы. Результатом является инфляция или гиперинфляция», — комментаторы недовольны и экономической политикой государства. «Кризис закончится в зимние месяцы. Тогда мы переживаем умножение [всех проблем]. Всем разрешается одеваться теплее, будет очень и очень холодно», — отметил Свен Свон, имея в виду эмбарго на российские нефть и газ в Евросоюз. «Что на самом деле может сделать этот человек? Кто-нибудь знает? А кто-нибудь знает, читал ли он должностную инструкцию федерального канцлера?», — задался вопросом Джеральд К. «Госпожа Меркель, пожалуйста, возьмите на себя управление этим полностью вышедшим из-под контроля поездом-призраком!», — согласился с предыдущим комментатором Стефани Б. «Если с этим предполагаемым кризисом и дальше будут справляться таким образом, это станет началом падения Германии!», — испугался Райнер Г. «У меня есть идея: из-за коронавируса снова заблокировать на 6 месяцев — что можно сэкономить с точки зрения отопления и электричества — не открыты магазины или рестораны, но не закрыты мероприятия, спортивные залы, бассейны», — иронизирует один из жителей Германии. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. После этого страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые однако сработали против них самих же. Так, в Германии столкнулись с высокой инфляцией и расходов из-за отказа от российских энергоресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Германии обрушились на канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за недавнего заявления о том, что кризис в Германии, который вызван антироссийскими санкциями, не закончится еще долго. Комментаторы, которые оставили свое мнение на эту тему под статьей о Шольце в издании Welt, считают сложившуюся ситуацию несправедливой. «Нынешний кризис не закончится в ближайшие несколько недель. Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем», — отметил он, слова канцлера приводит Welt. «Я в восторге: теперь высшие политические лидеры объясняют нам свое поведение в душе. Холодное, теплое до 5 минут. Для экономии энергии», — написал Ханс Юрген Р. «С этим кабинетом перспективы работающих налогоплательщиков в Германии катастрофичны», — считает пользователь с ником «Налогоплательщик». Так он пожаловался на высокие налоги в Германии. «Проблема была создана задолго до украинского конфликта. Годы скупки государственных облигаций и политика нулевой процентной ставки ЕЦБ естественным образом приводят к увеличению денежной массы. Результатом является инфляция или гиперинфляция», — комментаторы недовольны и экономической политикой государства. «Кризис закончится в зимние месяцы. Тогда мы переживаем умножение [всех проблем]. Всем разрешается одеваться теплее, будет очень и очень холодно», — отметил Свен Свон, имея в виду эмбарго на российские нефть и газ в Евросоюз. «Что на самом деле может сделать этот человек? Кто-нибудь знает? А кто-нибудь знает, читал ли он должностную инструкцию федерального канцлера?», — задался вопросом Джеральд К. «Госпожа Меркель, пожалуйста, возьмите на себя управление этим полностью вышедшим из-под контроля поездом-призраком!», — согласился с предыдущим комментатором Стефани Б. «Если с этим предполагаемым кризисом и дальше будут справляться таким образом, это станет началом падения Германии!», — испугался Райнер Г. «У меня есть идея: из-за коронавируса снова заблокировать на 6 месяцев — что можно сэкономить с точки зрения отопления и электричества — не открыты магазины или рестораны, но не закрыты мероприятия, спортивные залы, бассейны», — иронизирует один из жителей Германии. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. После этого страны Запада ввели против РФ жесткие санкции, которые однако сработали против них самих же. Так, в Германии столкнулись с высокой инфляцией и расходов из-за отказа от российских энергоресурсов.