Генерал МВД Умнов обжаловал свой арест

Помощник главы МВД подозревается в злоупотреблении полномочиями
Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал свой арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту Умнова», — сообщили РИА «Новости» в суде. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде еще не назначена.
6 июля суд арестовал Умнова на два месяца. Фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями также стали начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и экс-замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Их также арестовали.
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