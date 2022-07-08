Генерал МВД Умнов обжаловал свой арест

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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, судебное заседание, суд, дубинка пр
Помощник главы МВД подозревается в злоупотреблении полномочиями Фото:

Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал свой арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту Умнова», — сообщили РИА «Новости» в суде. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде еще не назначена.

6 июля суд арестовал Умнова на два месяца. Фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями также стали начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и экс-замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Их также арестовали.

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Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов обжаловал свой арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «В суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту Умнова», — сообщили РИА «Новости» в суде. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде еще не назначена. 6 июля суд арестовал Умнова на два месяца. Фигурантами дела о злоупотреблении полномочиями также стали начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и экс-замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Их также арестовали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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