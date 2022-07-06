Суд арестовал помощника главы МВД Умнова на два месяца

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Глава МВД Умнов арестован на два месяца Фото:
новость из сюжета
Генералов МВД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Суд в Москве арестовал помощника главы МВД России Сергея Умнова на два месяца. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

«Помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Его защита просила домашний арест», — передает telegram-канал Mash.

Ранее в МВД подтвердили задержание Умнова, а также начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Всех троих обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Суд в Москве арестовал помощника главы МВД России Сергея Умнова на два месяца. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. «Помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Его защита просила домашний арест», — передает telegram-канал Mash. Ранее в МВД подтвердили задержание Умнова, а также начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Всех троих обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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