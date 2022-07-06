Суд арестовал помощника главы МВД Умнова на два месяца 06 июля 2022 в 23:18 Размер текста - 17 + Глава МВД Умнов арестован на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Генералов МВД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями Суд в Москве арестовал помощника главы МВД России Сергея Умнова на два месяца. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. «Помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Его защита просила домашний арест», — передает telegram-канал Mash. Ранее в МВД подтвердили задержание Умнова, а также начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Всех троих обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Суд в Москве арестовал помощника главы МВД России Сергея Умнова на два месяца. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. «Помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов арестован на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Его защита просила домашний арест», — передает telegram-канал Mash. Ранее в МВД подтвердили задержание Умнова, а также начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Всех троих обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям