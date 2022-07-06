Суд арестовал третьего подозреваемого в коррупции генерала МВД

Суд арестовал начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Он является одним из фигурантов дела о злоупотреблениях должностными полномочиями.
«Последним суд вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова», — передает РИА «Новости». Все заседания прошли в закрытом режиме, срок следствия по делу установлен до 5 октября.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. вечером 6 июля Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, а также помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Все подозреваемые обвиняются в злоупотреблении полномочиями.
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Суд арестовал начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Он является одним из фигурантов дела о злоупотреблениях должностными полномочиями. «Последним суд вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова», — передает РИА «Новости». Все заседания прошли в закрытом режиме, срок следствия по делу установлен до 5 октября. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. вечером 6 июля Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, а также помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Все подозреваемые обвиняются в злоупотреблении полномочиями.