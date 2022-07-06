06 июля 2022

Суд арестовал третьего подозреваемого в коррупции генерала МВД

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
Суд арестовал третьего генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга Фото:
новость из сюжета
Генералов МВД обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Суд арестовал начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Он является одним из фигурантов дела о злоупотреблениях должностными полномочиями.

«Последним суд вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова», — передает РИА «Новости». Все заседания прошли в закрытом режиме, срок следствия по делу установлен до 5 октября.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. вечером 6 июля Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, а также помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Все подозреваемые обвиняются в злоупотреблении полномочиями.

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Суд арестовал начальника УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Он является одним из фигурантов дела о злоупотреблениях должностными полномочиями. «Последним суд вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова», — передает РИА «Новости». Все заседания прошли в закрытом режиме, срок следствия по делу установлен до 5 октября. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Фигурантами дела стали Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов. вечером 6 июля Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, а также помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова. Все подозреваемые обвиняются в злоупотреблении полномочиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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