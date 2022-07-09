AT: Запад проиграл, не пойдя на ультиматум России до начала СВО

США недооценили волю России к победе на Украине, считает американский обозреватель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США и их союзники могли бы избежать экономических потерь, если бы в декабре 2021 года согласились на присвоение нейтрального статуса Украине, признание независимости Донбасса и объявление Крыма российским. Об этом в своей статье для журнала The American Thinker заявил обозреватель Джаред Петерсон. По его мнению, США внесли весомый вклад в эскалацию российско-украинского конфликта.

«До начала боевых действий, вплоть до декабря 2021 года, Россия, скорее всего, урегулировала бы украинскую проблему, объявив о постоянном нейтральном статусе Украины (то есть никакого членства в НАТО); некоторую форму разумной автономии для русскоязычного Донбасса в составе Украины; и признание Крыма российским. Это урегулирование никоим образом не затронуло бы законные интересы США/Запада», — написал Петерсон.

«Единственным быком США, которого бы забодали в этом урегулировании, были бы наши одиозные неоконсерваторы-триумфаторы, которые хотят, чтобы Америка уничтожила Россию и стала безоговорочным гегемоном в мире», — отметил журналист. По мнению Петерсона, у России есть более весомые причины для победы в спецоперации на Украине. «Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», — отметил он.

Россия проводит специальную операцию на Украине по приказу президента РФ Владимира Путина. Он отмечал, что основной целью операции является освобождение территорий Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

С начала боевых действий обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Основными требованиями российской стороны для мирного разрешения конфликта заявлено признание суверенитета Луганской и Донецкой народных республик и присвоение Украине внеблокового (нейтрального) статуса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!