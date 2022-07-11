Пушков резко высказался о ситуации с дефицитом газа в Германии

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с дефицитом голубого топлива в Германии. Свое мнение политик опубликовал в telegram-канале.
«Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка майдана и госпеворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии», — написал Пушков.
Сенатор отметил также, что Ангела Меркель планировала за счет газовой трубы усилить «свой козырь», вопреки мнению США. Но руководство страны выбрало иной путь. «Вот это и называется рубить сук, на котором сидишь, причем, рубить упорно и безрассудно», — добавил он
По данным Bild, из-за приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток», вызванной плановыми работами по техобслуживанию, в Германии испугались, что Россия навсегда перекроет поставки газа в Европу. Ремонтные работы специалисты должны закончить к 21 июля.
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Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с дефицитом голубого топлива в Германии. Свое мнение политик опубликовал в telegram-канале. «Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка майдана и госпеворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии», — написал Пушков. Сенатор отметил также, что Ангела Меркель планировала за счет газовой трубы усилить «свой козырь», вопреки мнению США. Но руководство страны выбрало иной путь. «Вот это и называется рубить сук, на котором сидишь, причем, рубить упорно и безрассудно», — добавил он По данным Bild, из-за приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток», вызванной плановыми работами по техобслуживанию, в Германии испугались, что Россия навсегда перекроет поставки газа в Европу. Ремонтные работы специалисты должны закончить к 21 июля.