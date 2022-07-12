Российский губернатор попал под обстрел на Украине. «Чудом все обошлось»

13 июля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Глава Северной Осетии Меняйло не пострадал при обстреле в Запорожской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области, он не пострадал, «чудом все обошлось». Об этом сообщил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР). «Да, он [глава Северной Осетии Сергей Меняйло] поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета. Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло», — сказал источник, передает ТАСС. Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Главная задача российских военных — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий российских солдат полностью освобождены Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области, он не пострадал, «чудом все обошлось». Об этом сообщил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР). «Да, он [глава Северной Осетии Сергей Меняйло] поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета. Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло», — сказал источник, передает ТАСС. Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Главная задача российских военных — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий российских солдат полностью освобождены Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области.