12 июля 2022

Российский губернатор попал под обстрел на Украине. «Чудом все обошлось»

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Глава Северной Осетии Меняйло не пострадал при обстреле в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области, он не пострадал, «чудом все обошлось». Об этом сообщил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Да, он [глава Северной Осетии Сергей Меняйло] поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета. Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло», — сказал источник, передает ТАСС.

Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Главная задача российских военных — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий российских солдат полностью освобождены Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области.

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области, он не пострадал, «чудом все обошлось». Об этом сообщил источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР). «Да, он [глава Северной Осетии Сергей Меняйло] поехал посмотреть на своих пацанов-добровольцев, и по ним прилетела кассета. Все это случилось на передовой в Запорожской области. Чудом все обошлось, его не зацепило, но чуть пошатнуло», — сказал источник, передает ТАСС. Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Главная задача российских военных — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий российских солдат полностью освобождены Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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