Премьер Эстонии официально объявила о решении уйти в отставку

Вместе с Каей Каллас в отставку уходит все правительство Эстонии
Глава правительства Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.
«Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», — говорится в сообщении правительства.
За последние дни в европейской политике уход Каллас не единственный. Ранее со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Теперь он временно исполняет обязанности главы кабмина до осени.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»