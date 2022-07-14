Премьер Эстонии официально объявила о решении уйти в отставку

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Интервью с врио губернтора Курганской области Вадимом Шумковым. г. Курган, кресло губернатора, кресло чиновника
Вместе с Каей Каллас в отставку уходит все правительство Эстонии Фото:

Глава правительства Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

«Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», — говорится в сообщении правительства.

За последние дни в европейской политике уход Каллас не единственный. Ранее со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Теперь он временно исполняет обязанности главы кабмина до осени.

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Глава правительства Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики. «Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», — говорится в сообщении правительства. За последние дни в европейской политике уход Каллас не единственный. Ранее со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Теперь он временно исполняет обязанности главы кабмина до осени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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