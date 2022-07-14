Премьер Эстонии официально объявила о решении уйти в отставку

14 июля 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Вместе с Каей Каллас в отставку уходит все правительство Эстонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава правительства Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики. «Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», — говорится в сообщении правительства. За последние дни в европейской политике уход Каллас не единственный. Ранее со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Теперь он временно исполняет обязанности главы кабмина до осени.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас объявила об отставке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики. «Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственному желанию. Вместе с ней в отставку уходит все правительство», — говорится в сообщении правительства. За последние дни в европейской политике уход Каллас не единственный. Ранее со своего поста ушел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Теперь он временно исполняет обязанности главы кабмина до осени.