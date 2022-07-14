Лукашенко рассказал о «потере Украины» задолго до спецоперации

15 июля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Лукашенко заявил, что славянский мир потерял Украину задолго до начала спецоперации Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала спецоперации РФ, когда украинские политики отказались от славянской идентичности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах», — сказал Лукашенко в Витебске на открытии фестиваля «Славянский базар». Выступление белорусского лидера транслировал телеканал «Беларусь 1». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Запад обещал оказывать военную помощь Киеву. Однако в июле стало известно, что только десять стран Евросоюза поддержали Украину в полном объеме. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина была потеряна для восточнославянского мира еще до начала спецоперации РФ, когда украинские политики отказались от славянской идентичности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привезти на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах», — сказал Лукашенко в Витебске на открытии фестиваля «Славянский базар». Выступление белорусского лидера транслировал телеканал «Беларусь 1». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Запад обещал оказывать военную помощь Киеву. Однако в июле стало известно, что только десять стран Евросоюза поддержали Украину в полном объеме.