Из-за удара ВСУ по Алчевску погибли волонтеры, кормившие жителей

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, мчс, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разбор завалов, ремонт, разрушения, обстрел, восстановление, СВО
В Алчевске разобрали завалы на месте удара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара ВСУ по Алчевску (ЛНР) погибли руководитель общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев и еще один волонтер. Об этом рассказал мэр города Альберт Апшев.

«Проведен разбор завалов в том месте, где, предположительно, могли находиться люди. Извлечено два тела. Предварительное опознание показывает, что это гражданские лица — представители нашей алчевской организации (общественная организация „Пища жизни. Донбасс“). Предварительно, согласно опознанию людей, погибли руководитель [организации] Кирилл Губарев и его товарищ», — сказал Апшев в интервью ТАСС.

Вторым погибшим был волонтер Максим Веровский. Организаторы являются кришнаитами, поэтому в «Пища жизни. Донбасс» готовили вегетарианскую еду. Горячие обеды раздавали нуждающимся.

ВСУ ударили ракетами РСЗО HIMARS по Алчевску, в результате чего оказались разрушены троллейбусно-автобусное депо и профилакторий, сообщает RT. Российская армия освободила ЛНР в ходе спецоперации на Украине. Целью спецоперации, которая проходит с 24 февраля, является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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В результате удара ВСУ по Алчевску (ЛНР) погибли руководитель общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев и еще один волонтер. Об этом рассказал мэр города Альберт Апшев. «Проведен разбор завалов в том месте, где, предположительно, могли находиться люди. Извлечено два тела. Предварительное опознание показывает, что это гражданские лица — представители нашей алчевской организации (общественная организация „Пища жизни. Донбасс“). Предварительно, согласно опознанию людей, погибли руководитель [организации] Кирилл Губарев и его товарищ», — сказал Апшев в интервью ТАСС. Вторым погибшим был волонтер Максим Веровский. Организаторы являются кришнаитами, поэтому в «Пища жизни. Донбасс» готовили вегетарианскую еду. Горячие обеды раздавали нуждающимся. ВСУ ударили ракетами РСЗО HIMARS по Алчевску, в результате чего оказались разрушены троллейбусно-автобусное депо и профилакторий, сообщает RT. Российская армия освободила ЛНР в ходе спецоперации на Украине. Целью спецоперации, которая проходит с 24 февраля, является демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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