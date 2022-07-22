Ретейлер IKEA в России приостановил распродажу

22 июля 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

До начала следующей недели россияне не смогут покупать товары на сайте IKEA, сообщили в компании Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания IKEA приостановила онлайн-продажу товаров. Объявление опубликовано на сайте магазина. «Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится в объявлении. Онлайн-продажи планируют возобновить после выходных, добавили в компании. Ранее IKEA объявила, что уходит из России. Однако перед уходом компания решила распродать свои товары. Российский сайт магазина периодически не справляется с наплывом покупателей. Магазин ограничил пребывание посетителей на сайте до 10-15 минут. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Компания IKEA приостановила онлайн-продажу товаров. Объявление опубликовано на сайте магазина. «Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится в объявлении. Онлайн-продажи планируют возобновить после выходных, добавили в компании. Ранее IKEA объявила, что уходит из России. Однако перед уходом компания решила распродать свои товары. Российский сайт магазина периодически не справляется с наплывом покупателей. Магазин ограничил пребывание посетителей на сайте до 10-15 минут.