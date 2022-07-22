Ретейлер IKEA в России приостановил распродажу

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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
До начала следующей недели россияне не смогут покупать товары на сайте IKEA, сообщили в компании Фото:

Компания IKEA приостановила онлайн-продажу товаров. Объявление опубликовано на сайте магазина.

«Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится в объявлении. Онлайн-продажи планируют возобновить после выходных, добавили в компании.

Ранее IKEA объявила, что уходит из России. Однако перед уходом компания решила распродать свои товары. Российский сайт магазина периодически не справляется с наплывом покупателей. Магазин ограничил пребывание посетителей на сайте до 10-15 минут.

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Компания IKEA приостановила онлайн-продажу товаров. Объявление опубликовано на сайте магазина. «Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится в объявлении. Онлайн-продажи планируют возобновить после выходных, добавили в компании. Ранее IKEA объявила, что уходит из России. Однако перед уходом компания решила распродать свои товары. Российский сайт магазина периодически не справляется с наплывом покупателей. Магазин ограничил пребывание посетителей на сайте до 10-15 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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