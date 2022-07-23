ON: Лавров разъяснит позицию РФ по Украине специально для ЛАГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с объяснением позиции РФ по Украине в Лиге арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщил помощник генерального секретаря Лиги Хусам Заки.
«Лавров планирует встретиться с генсеком и выступить перед арабскими постоянными представителями с разъяснением позиции его страны по украинскому кризису», — заявил Заки телеканалу ON. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем telegram-канале уточнила, что в настоящее время Сергей Лавров находится в Каире. «Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта», — уточнила она.
Известно, что Лавров собирается совершить турне по африканским странам. Так, поездка в Каир стала первой из серии рабочих визитов. Далее министр посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Его рабочая поездка продлится пять дней.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Лавров признается, что объявление о спецоперации на Украине принесло ему облегчение, поскольку РФ смогла пресечь издевательства над жителями Донбасса.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с объяснением позиции РФ по Украине в Лиге арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщил помощник генерального секретаря Лиги Хусам Заки. «Лавров планирует встретиться с генсеком и выступить перед арабскими постоянными представителями с разъяснением позиции его страны по украинскому кризису», — заявил Заки телеканалу ON. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем telegram-канале уточнила, что в настоящее время Сергей Лавров находится в Каире. «Завтра состоятся его переговоры с руководством Египта», — уточнила она. Известно, что Лавров собирается совершить турне по африканским странам. Так, поездка в Каир стала первой из серии рабочих визитов. Далее министр посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Его рабочая поездка продлится пять дней. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Лавров признается, что объявление о спецоперации на Украине принесло ему облегчение, поскольку РФ смогла пресечь издевательства над жителями Донбасса.