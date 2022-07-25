В Луганске заявили о победе над национализмом

25 июля 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

В Луганске нет места национализму и русофобии, заявил настоятель храма Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сейчас в Луганской народной республике нет почвы для национализма, так как на ее территории живут представители более ста национальностей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал настоятель православного храма при республиканской детской больнице отец Александр. По его мнению, раньше русофобия в республике исходила только со стороны киевского режима. «Здесь нет почвы для национализма, потому что живут представители более ста национальностей. Например, сербы еще со времен императрицы Екатерины Великой», — рассказал отец Александр. По его словам, киевский режим навязывал жителям республики русофобские взгляды. «Все делалось по линии государства: переход на деловой украинский язык, сокращение русских школ», — поделился собеседник. Сейчас служители храма активно помогают раненным и беженцам с Украины и из Донбасса. «У нас много новых людей, мы проверяем документы и адресно помогаем: деньгами или вещами тем людям, у кого пострадали дети», — объяснил священнослужитель. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.

Сейчас в Луганской народной республике нет почвы для национализма, так как на ее территории живут представители более ста национальностей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал настоятель православного храма при республиканской детской больнице отец Александр. По его мнению, раньше русофобия в республике исходила только со стороны киевского режима. «Здесь нет почвы для национализма, потому что живут представители более ста национальностей. Например, сербы еще со времен императрицы Екатерины Великой», — рассказал отец Александр. По его словам, киевский режим навязывал жителям республики русофобские взгляды. «Все делалось по линии государства: переход на деловой украинский язык, сокращение русских школ», — поделился собеседник. Сейчас служители храма активно помогают раненным и беженцам с Украины и из Донбасса. «У нас много новых людей, мы проверяем документы и адресно помогаем: деньгами или вещами тем людям, у кого пострадали дети», — объяснил священнослужитель. Россия проводит специальную операцию по освобождению территорий Донбасса с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.