Путин лишил Рогозина еще одной должности

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Клипарт. Сток Сайт президента России, рогозин дмитрий, путин владимир
Ранее президент освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса» Фото:

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин больше не будет членом попечительского совета Фонда перспективных исследований. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

«Прекратить полномочия члена попечительского совета Фонда перспективных исследованийРогозина Д. О.», — говорится в указе. Он опубликован на сайте правовых актов.

Ранее Путин лишил Рогозина должности главы «Роскосмоса». Место главы корпорации занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин больше не будет членом попечительского совета Фонда перспективных исследований. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. «Прекратить полномочия члена попечительского совета Фонда перспективных исследованийРогозина Д. О.», — говорится в указе. Он опубликован на сайте правовых актов. Ранее Путин лишил Рогозина должности главы «Роскосмоса». Место главы корпорации занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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