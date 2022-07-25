Путин лишил Рогозина еще одной должности

Ранее президент освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса»
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин больше не будет членом попечительского совета Фонда перспективных исследований. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.
«Прекратить полномочия члена попечительского совета Фонда перспективных исследованийРогозина Д. О.», — говорится в указе. Он опубликован на сайте правовых актов.
Ранее Путин лишил Рогозина должности главы «Роскосмоса». Место главы корпорации занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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