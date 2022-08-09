09 августа 2022

Макгрегор: США не хватит оружия для войны с КНР из-за Украины

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США не хватит запасов оружия для войны с КНР из-за Украины Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Если допустить вооруженный конфликт с Китаем, то США не хватит боеприпасов из-за поставок военной помощи на Украину. Об этом заявил бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — сказал Макгрегор в статье для журнала American Conservative. Он предположил, что в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР.

На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Власти острова заявили, что КНР готовится к вторжению. На фоне обострения в Пентагоне заявили, что не поддерживают стремление Тайваня к независимости. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса.

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Если допустить вооруженный конфликт с Китаем, то США не хватит боеприпасов из-за поставок военной помощи на Украину. Об этом заявил бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — сказал Макгрегор в статье для журнала American Conservative. Он предположил, что в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Власти острова заявили, что КНР готовится к вторжению. На фоне обострения в Пентагоне заявили, что не поддерживают стремление Тайваня к независимости. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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