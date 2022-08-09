Макгрегор: США не хватит оружия для войны с КНР из-за Украины

10 августа 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

США не хватит запасов оружия для войны с КНР из-за Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Если допустить вооруженный конфликт с Китаем, то США не хватит боеприпасов из-за поставок военной помощи на Украину. Об этом заявил бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — сказал Макгрегор в статье для журнала American Conservative. Он предположил, что в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Власти острова заявили, что КНР готовится к вторжению. На фоне обострения в Пентагоне заявили, что не поддерживают стремление Тайваня к независимости. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса.

Если допустить вооруженный конфликт с Китаем, то США не хватит боеприпасов из-за поставок военной помощи на Украину. Об этом заявил бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», — сказал Макгрегор в статье для журнала American Conservative. Он предположил, что в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. На фоне обострения отношений с США Китай начал военные учения по блокаде Тайваня. Власти острова заявили, что КНР готовится к вторжению. На фоне обострения в Пентагоне заявили, что не поддерживают стремление Тайваня к независимости. Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса.