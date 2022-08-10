The Times раскрыл худший сценарий для США в случае войны

10 августа 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

США за четыре дня потеряют 900 истребителей и штурмовиков в войне с Китаем, сообщили в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Развязывание полномасштабного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами на фоне обострения ситуации вокруг острова Тайвань приведет к потере половины боевых самолетов США. Статью об этом опубликовала британская газета The Times. «Полномасштабный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами из-за будущего Тайваня приведет к разрушительным потерям американских кораблей и самолетов. Подсчитано, что при „худшем сценарии“ за четыре недели будет потеряно 900 американских истребителей и штурмовиков, что эквивалентно половине боевых самолетов ВВС и ВМС США», — пишут авторы статьи, ссылаясь на данные вашингтонского аналитического центра. Ранее бывший член партии Тайваня Гоминьдан Джоанна Лэй заявила, что поездка спикера палаты представителей США на остров Тайвань была первым этапом американских властей в осуществлении плана по развязыванию войны с Китаем. Обозреватели The American Conservative сообщили, что неразумная внешняя политика президента США Джо Байдена может ввязать Америку в масштабную войну, к которой Вооруженные силы Штатов не готовы.

Развязывание полномасштабного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами на фоне обострения ситуации вокруг острова Тайвань приведет к потере половины боевых самолетов США. Статью об этом опубликовала британская газета The Times. «Полномасштабный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами из-за будущего Тайваня приведет к разрушительным потерям американских кораблей и самолетов. Подсчитано, что при „худшем сценарии“ за четыре недели будет потеряно 900 американских истребителей и штурмовиков, что эквивалентно половине боевых самолетов ВВС и ВМС США», — пишут авторы статьи, ссылаясь на данные вашингтонского аналитического центра. Ранее бывший член партии Тайваня Гоминьдан Джоанна Лэй заявила, что поездка спикера палаты представителей США на остров Тайвань была первым этапом американских властей в осуществлении плана по развязыванию войны с Китаем. Обозреватели The American Conservative сообщили, что неразумная внешняя политика президента США Джо Байдена может ввязать Америку в масштабную войну, к которой Вооруженные силы Штатов не готовы.