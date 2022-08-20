Кириенко: учителей нужно награждать за успехи учеников

Сергей Кириенко предложил поощрять педагогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российских педагогов нужно награждать за успехи их учеников. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сама идея про то, что учителей можно награждать, поощрять, чествовать за успехи учеников, — это крайне правильная история. Давайте что-то такое сделаем для учителей», — отметил он на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний «Машук». Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее Кириенко перечислил критерии успеха для молодежи. Он убежден, что это — способность быстро меняться, адаптироваться и чувствовать «ветер перемен». Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента заявил, что молодым управленцам нужно осознанно выбирать и находить решения в любых ситуациях.