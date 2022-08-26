Кадыров готов приехать к СБУ и «разобраться»

26 августа 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что СБУ — пешки нацбатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины сообщить ему, куда явиться, чтобы приехать и разобраться. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее СБУ предъявила Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. «Господа СБУшники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем, разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. Так что у вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки азовцев (нацбат „Азов“ признан экстремисткой, террористической организацией и запрещен в РФ) и других преступных организаций. Поэтому я принимаю все, что делал на Украине», — сообщил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины сообщить ему, куда явиться, чтобы приехать и разобраться. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее СБУ предъявила Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. «Господа СБУшники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем, разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. Так что у вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки азовцев (нацбат „Азов“ признан экстремисткой, террористической организацией и запрещен в РФ) и других преступных организаций. Поэтому я принимаю все, что делал на Украине», — сообщил Рамзан Кадыров.