Кадыров готов приехать к СБУ и «разобраться»

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины сообщить ему, куда явиться, чтобы приехать и разобраться. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее СБУ предъявила Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
«Господа СБУшники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем, разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. Так что у вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки азовцев (нацбат „Азов“ признан экстремисткой, террористической организацией и запрещен в РФ) и других преступных организаций. Поэтому я принимаю все, что делал на Украине», — сообщил Рамзан Кадыров.
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