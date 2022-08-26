Кадыров готов приехать к СБУ и «разобраться»

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров заявил, что СБУ — пешки нацбатов Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины сообщить ему, куда явиться, чтобы приехать и разобраться. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее СБУ предъявила Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

«Господа СБУшники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем, разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. Так что у вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки азовцев (нацбат „Азов“ признан экстремисткой, террористической организацией и запрещен в РФ) и других преступных организаций. Поэтому я принимаю все, что делал на Украине», — сообщил Рамзан Кадыров.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины сообщить ему, куда явиться, чтобы приехать и разобраться. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Ранее СБУ предъявила Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. «Господа СБУшники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем, разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. Так что у вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки азовцев (нацбат „Азов“ признан экстремисткой, террористической организацией и запрещен в РФ) и других преступных организаций. Поэтому я принимаю все, что делал на Украине», — сообщил Рамзан Кадыров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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