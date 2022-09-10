Baza: умер российский спецназовец, раненный диверсантами ВСУ в Курской области

Спецназовец был тяжело ранен во время боя под городом Суджа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский спецназовец, который был ранен во время атаки диверсантов в Курской области, скончался в больнице. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Он был тяжело ранен во время боя под городом Суджа Курской области. Спецназ был обстрелян противником, численностью, предположительно, до четырех человек», — говорится в информации.

Сообщается также, что с сильным кровотечением мужчина был доставлен в больницу. Он скончался утром 10 сентября.

О том, что украинские диверсанты напали на росгвардейцев в Курской области, стало известно в ночь на 10 сентября. Диверсантов обнаружили недалеко от российско-украинской границы. После этого силовые ведомства Курской области переведены в усиленный режим.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию территории и спасение мирных граждан, которые много лет страдали от геноцида киевского режима и обстрелов со стороны ВСУ.