Экс-глава МИД Австрии разочаровалась в Макроне, слившем разговоры с Путиным

Экс-глава МИД Австрии разочаровалась в Макроне, раскрывшем подробности разговора с Путиным

Эммануэль Макрон показал в фильме о себе разговор с Владимиром Путиным Фото: сайт Кремля

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что разочарована поступком президента Франции Эммануэля Макрона, который «слил» телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Кнайсль сказала в интервью ТАСС на полях Восточно-экономического форума.

«Я смотрю на Францию, где президент Эммануэль Макрон — что он сделал? Он все свои телефонные переговоры, неважно, с президентом РФ Владимиром Путиным или канцлером Германии Олафом Шольцем, давал фотографировать и снимать на видео. И потом показал все в фильме о себе», — заявила Кнайсль в интервью ТАСС.

Она назвала это дискредитацией дипломатии. Экс-глава австрийского МИД считает, что в переговорах должна быть честность и сдержанность в отстаивании своих интересов.

Макрон «слил» разговор с президентом России, когда допустил публикацию диалога в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Франции нарушил конфиденциальность, так как обсуждение записали на камеру. Макрон и Путин неоднократно разговаривали после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее лидеры стран созванивались в августе по инициативе Макрона, сообщает RT.