Турки потребовали жестко наказать Зеленского

Турки разозлились на украинцев за гонения против их бизнесменов и банков

Турки назвали Владимира Зеленского «непритязательной обезьяной» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Граждане Турции не жалеют негатива, направленного на руководство Украины. Они резко отреагировали на требование украинского МИД ввести санкции против турецких бизнесменов и банков.

«Скандальная неблагодарность из Украины. МИД Украины потребовал ввести санкции против турецких бизнесменов и банков. Имена бизнесменов и кредитных организаций были включены в список запросов на санкции», — отмечается в статье издания Yeni Akit.

«Что еще можно ожидать от непритязательной обезьяны [президента Украины Владимира Зеленского]? Мы, как идиоты, хотим основать там завод [по производству беспилотников „Байрактар“]. Мы сошли с ума», — отметил комментатор из города Кайсери.

В комментариях многие высказались против строительства завода. «Baykar должен немедленно отказаться от строительства заводов на Украине!», — согласен с предыдущим комментатором Мелек Бесим. «Байрактар, ты дашь этому [цензура, Владимиру Зеленскому] самолет [беспилотник]?», — считает гражданин Турции.

«Такое отношение Украины является доказательством того, что она всегда была двуличной. Когда Запад одерживал победу на некоторых фронтах, он извергал свою первую враждебность к Турецкой Республике и показывал свое истинное лицо», — написал Йылмаз.

«Марионетка США! Пусть на это будет очень жесткая реакция. Все граждане Украины должны покинуть Турцию. Что это за дружба такая?», — возмутился пользователь.

«Украина — это неблагодарность. Пример нелояльности», — написал Коркут. «Украинское правительство не заботится об интересах народа», — добавил Танер Хекимоглу.

После начала вынужденной российской спецоперации по денацификации и демилитаризации стало известно, что турецкая компания Baykar Makina планирует собирать беспилотники Bayraktar на Украине. Решение утвердили совместно с правительством Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой объект попадает под задачу демилитаризации.