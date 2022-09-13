Турки потребовали жестко наказать Зеленского

Граждане Турции не жалеют негатива, направленного на руководство Украины. Они резко отреагировали на требование украинского МИД ввести санкции против турецких бизнесменов и банков.
«Скандальная неблагодарность из Украины. МИД Украины потребовал ввести санкции против турецких бизнесменов и банков. Имена бизнесменов и кредитных организаций были включены в список запросов на санкции», — отмечается в статье издания Yeni Akit.
«Что еще можно ожидать от непритязательной обезьяны [президента Украины Владимира Зеленского]? Мы, как идиоты, хотим основать там завод [по производству беспилотников „Байрактар“]. Мы сошли с ума», — отметил комментатор из города Кайсери.
В комментариях многие высказались против строительства завода. «Baykar должен немедленно отказаться от строительства заводов на Украине!», — согласен с предыдущим комментатором Мелек Бесим. «Байрактар, ты дашь этому [цензура, Владимиру Зеленскому] самолет [беспилотник]?», — считает гражданин Турции.
«Такое отношение Украины является доказательством того, что она всегда была двуличной. Когда Запад одерживал победу на некоторых фронтах, он извергал свою первую враждебность к Турецкой Республике и показывал свое истинное лицо», — написал Йылмаз.
«Марионетка США! Пусть на это будет очень жесткая реакция. Все граждане Украины должны покинуть Турцию. Что это за дружба такая?», — возмутился пользователь.
«Украина — это неблагодарность. Пример нелояльности», — написал Коркут. «Украинское правительство не заботится об интересах народа», — добавил Танер Хекимоглу.
После начала вынужденной российской спецоперации по денацификации и демилитаризации стало известно, что турецкая компания Baykar Makina планирует собирать беспилотники Bayraktar на Украине. Решение утвердили совместно с правительством Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой объект попадает под задачу демилитаризации.
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Граждане Турции не жалеют негатива, направленного на руководство Украины. Они резко отреагировали на требование украинского МИД ввести санкции против турецких бизнесменов и банков. «Скандальная неблагодарность из Украины. МИД Украины потребовал ввести санкции против турецких бизнесменов и банков. Имена бизнесменов и кредитных организаций были включены в список запросов на санкции», — отмечается в статье издания Yeni Akit. «Что еще можно ожидать от непритязательной обезьяны [президента Украины Владимира Зеленского]? Мы, как идиоты, хотим основать там завод [по производству беспилотников „Байрактар“]. Мы сошли с ума», — отметил комментатор из города Кайсери. В комментариях многие высказались против строительства завода. «Baykar должен немедленно отказаться от строительства заводов на Украине!», — согласен с предыдущим комментатором Мелек Бесим. «Байрактар, ты дашь этому [цензура, Владимиру Зеленскому] самолет [беспилотник]?», — считает гражданин Турции. «Такое отношение Украины является доказательством того, что она всегда была двуличной. Когда Запад одерживал победу на некоторых фронтах, он извергал свою первую враждебность к Турецкой Республике и показывал свое истинное лицо», — написал Йылмаз. «Марионетка США! Пусть на это будет очень жесткая реакция. Все граждане Украины должны покинуть Турцию. Что это за дружба такая?», — возмутился пользователь. «Украина — это неблагодарность. Пример нелояльности», — написал Коркут. «Украинское правительство не заботится об интересах народа», — добавил Танер Хекимоглу. После начала вынужденной российской спецоперации по денацификации и демилитаризации стало известно, что турецкая компания Baykar Makina планирует собирать беспилотники Bayraktar на Украине. Решение утвердили совместно с правительством Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой объект попадает под задачу демилитаризации.