Песков: завод «Байрактаров» продлит страдания украинцев

09 августа 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Завод на Украине попадет под российскую демилитаризацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завод по производству беспилотников не нужен Украине, ведь это только «продлит страдания граждан этой страны», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление компании Bayraktar построить на Украине завод по производству БПЛА. «Факт создания такого объекта, который подпадет под тему демилитаризации. Нужно понимать, конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО», — отметил он на конференц-колле. О том, что на Украине могут построить завод по производству беспилотников, стало известно 8 августа. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать БПЛА Bayraktar на территории Украины, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, это решение уже утверждено украинским правительством и позволит устанавливать на турецкие беспилотники различные комплектующие местного производства, в том числе двигатели, уточняет «Федеральное агентство новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основными целями являются денацификация, демилитаризация и спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В ходе конфликта Украина активно использует БПЛА Bayraktar TB2, которые Турция несколько лет поставляла Киеву.

Завод по производству беспилотников не нужен Украине, ведь это только «продлит страдания граждан этой страны», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление компании Bayraktar построить на Украине завод по производству БПЛА. «Факт создания такого объекта, который подпадет под тему демилитаризации. Нужно понимать, конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО», — отметил он на конференц-колле. О том, что на Украине могут построить завод по производству беспилотников, стало известно 8 августа. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina намерена собирать БПЛА Bayraktar на территории Украины, сообщает «Национальная служба новостей». По его словам, это решение уже утверждено украинским правительством и позволит устанавливать на турецкие беспилотники различные комплектующие местного производства, в том числе двигатели, уточняет «Федеральное агентство новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основными целями являются денацификация, демилитаризация и спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В ходе конфликта Украина активно использует БПЛА Bayraktar TB2, которые Турция несколько лет поставляла Киеву.