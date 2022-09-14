Родной город Зеленского уходит под воду

Кривой Рог продолжает затапливать из-за повреждения дамбы (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Многие районы Кривого Рога оказались затоплены после ракетного удара, повредившего дамбу на реке Ингулец. Горожане делятся последствиями повреждений в социальных сетях.
Как отмечает «Царьград», вода подошла к Центрально-Городскому району Кривого Рога. Президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале отметил, что ракетные удары пришлись по гидротехническим сооружениям его родного города, что ведет к тому, что населенный пункт вскоре будет затоплен.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл ее главной целью защиту населения Донбасса от геноцида. Ранее украинские боевики обстреляли детский сад в Докучаевске Донецкой народной республики, в результате чего пострадали дети.
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