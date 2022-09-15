Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми

Президент РФ Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин выступает против однополярного мира Фото:

Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», — сказал Путин. Президент выступил за отказ от такой концепции.

Ранее Путин заметил, что некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене. Они стремятся сохранить несправедливую однополярную модель, отмечал он.

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Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», — сказал Путин. Президент выступил за отказ от такой концепции. Ранее Путин заметил, что некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене. Они стремятся сохранить несправедливую однополярную модель, отмечал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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