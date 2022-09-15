Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми

Президент РФ Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми

15 сентября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступает против однополярного мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», — сказал Путин. Президент выступил за отказ от такой концепции. Ранее Путин заметил, что некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене. Они стремятся сохранить несправедливую однополярную модель, отмечал он.

Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», — сказал Путин. Президент выступил за отказ от такой концепции. Ранее Путин заметил, что некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене. Они стремятся сохранить несправедливую однополярную модель, отмечал он.