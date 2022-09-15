Путин назвал попытки создания однополярного мира уродливыми

Владимир Путин выступает против однополярного мира
Попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливые очертания. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», — сказал Путин. Президент выступил за отказ от такой концепции.
Ранее Путин заметил, что некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене. Они стремятся сохранить несправедливую однополярную модель, отмечал он.
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