США ввели санкции против властей Запорожской области

Власти Америки ввели санкции против представителей властей Запорожской области. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.
В санкционный список попали украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины, глава Запорожья Евгений Балицкий, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области глава правительства Антон Кольцов, а также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Кроме того, в список внесены заместитель главы ВГА Запорожской области по внутренней политике Виктор Емельяненко, глава ВГА Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко, глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута. Также Вашингтон ввел рестрикции против главы ВГА Херсона Александра Кобца.
Кроме того, США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его детей и супруги Медни. Более того, в списке оказались уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, бывший глава Национального расчетного депозитария (НРД) Эдди Астанин и нынешний глава НРД Виктор Жидков, а также гендиректор национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
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Власти Америки ввели санкции против представителей властей Запорожской области. Об этом говорится на сайте министерства финансов США. В санкционный список попали украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины, глава Запорожья Евгений Балицкий, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области глава правительства Антон Кольцов, а также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Кроме того, в список внесены заместитель главы ВГА Запорожской области по внутренней политике Виктор Емельяненко, глава ВГА Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко, глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута. Также Вашингтон ввел рестрикции против главы ВГА Херсона Александра Кобца. Кроме того, США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его детей и супруги Медни. Более того, в списке оказались уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, бывший глава Национального расчетного депозитария (НРД) Эдди Астанин и нынешний глава НРД Виктор Жидков, а также гендиректор национальной системы платежных карт Владимир Комлев.