«Известия»: в РФ нашли способ стабилизировать цены на базовые продукты 16 сентября 2022 в 04:07 Размер текста - 17 + Производители предложили сократить сроки, в течение которых ритейлер должен оплатить поставку товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Производители нашли способ стабилизировать цены на базовые продукты, они предложили сократить сроки, в течение которых ритейлер должен оплатить поставку социально значимых товаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже рассматривает предложение бизнеса, сообщают «Известия». «В ФАС [Федеральная антимонопольная служба] поступили предложения бизнеса изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты», — сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник в антимонопольной службе. Так, производители и поставщики уверены, что действующие нормативы следует сократить вдвое. В частности, за скоропортящуюся продукцию магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. При этом, товары сроком годности до 30 суток и алкоголь положено оплачивать в течение максимум 40 дней. Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал вернуть опыт СССР и ввести надзорный орган, который бы контролировал рост цен. По его словам, существующие ведомства не справляются с повышением стоимости товаров. Производители нашли способ стабилизировать цены на базовые продукты, они предложили сократить сроки, в течение которых ритейлер должен оплатить поставку социально значимых товаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже рассматривает предложение бизнеса, сообщают «Известия». «В ФАС [Федеральная антимонопольная служба] поступили предложения бизнеса изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты», — сообщает газета «Известия», ссылаясь на источник в антимонопольной службе. Так, производители и поставщики уверены, что действующие нормативы следует сократить вдвое. В частности, за скоропортящуюся продукцию магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. При этом, товары сроком годности до 30 суток и алкоголь положено оплачивать в течение максимум 40 дней. Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал вернуть опыт СССР и ввести надзорный орган, который бы контролировал рост цен. По его словам, существующие ведомства не справляются с повышением стоимости товаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям