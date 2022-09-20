Депутат Госдумы Алехин предложил вернуть трудоустройство по распределению

Депутат Госдумы Алехин призвал вернуть трудоустройство по распределению в сфере обороны и здравоохранения

20 сентября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Введение распределения после обучения позволит вузам лучше понимать, какие кадры нужны стране Фото: Марина Молдавская © URA.RU В России следует вернуть трудоустройство по распределению для студентов, которые учатся на специальностях из сферы оборонной промышленности и здравоохранения. Такое предложение в разговоре с URA.RU озвучил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Надо создавать свою школу и свою промышленность. Иначе юристы, таможенники, бухгалтера будут устраиваться туда, куда сумели устроиться из-за невостребованности. Я считаю, что должно быть государственное планирование по линии образования, особенно в те отрасли, которые очень востребованы и надо развивать: танкостроение, микроэлектроника, оборонная промышленность и здравоохранение», — заявил Андрей Алехин. По словам парламентария, введение распределения после обучения позволит вузам лучше понимать, какие кадры нужны стране. «К сожалению, сейчас распределения нет. Если бы было распределение, соответственно и вузы планировали бы именно те специальности, которые востребованы и надо трудоустраивать. Есть целевое обучение, но это направляют предприятия. Это первая проблема», — отметил собеседник агентства. Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила создать новые программы поддержки молодых специалистов. Кроме того, следует скорректировать существующие меры, внедряя, в том числе, жилищные и другие программы, отметила она.

В России следует вернуть трудоустройство по распределению для студентов, которые учатся на специальностях из сферы оборонной промышленности и здравоохранения. Такое предложение в разговоре с URA.RU озвучил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. «Надо создавать свою школу и свою промышленность. Иначе юристы, таможенники, бухгалтера будут устраиваться туда, куда сумели устроиться из-за невостребованности. Я считаю, что должно быть государственное планирование по линии образования, особенно в те отрасли, которые очень востребованы и надо развивать: танкостроение, микроэлектроника, оборонная промышленность и здравоохранение», — заявил Андрей Алехин. По словам парламентария, введение распределения после обучения позволит вузам лучше понимать, какие кадры нужны стране. «К сожалению, сейчас распределения нет. Если бы было распределение, соответственно и вузы планировали бы именно те специальности, которые востребованы и надо трудоустраивать. Есть целевое обучение, но это направляют предприятия. Это первая проблема», — отметил собеседник агентства. Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила создать новые программы поддержки молодых специалистов. Кроме того, следует скорректировать существующие меры, внедряя, в том числе, жилищные и другие программы, отметила она.