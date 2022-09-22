Глава Ростуризма раскрыла порядок выезда из РФ на время мобилизации

23 сентября 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Если повестка не получена, то отправляться в поездки можно, сообщила Зарина Догузова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если повестка не получена, то отправляться в поездки можно. Каких—либо ограничений на федеральном уровне нет, за уточнениями допускается обратиться в военкомат по месту жительства. Об этом написала в своем telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. «Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — написала глава Ростуризма Зарина Догузова в ответ на многочисленные вопросы в комментариях «касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно закону о частичной мобилизации, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.

Если повестка не получена, то отправляться в поездки можно. Каких—либо ограничений на федеральном уровне нет, за уточнениями допускается обратиться в военкомат по месту жительства. Об этом написала в своем telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. «Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — написала глава Ростуризма Зарина Догузова в ответ на многочисленные вопросы в комментариях «касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно закону о частичной мобилизации, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.