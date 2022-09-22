Глава Ростуризма раскрыла порядок выезда из РФ на время мобилизации

Если повестка не получена, то отправляться в поездки можно. Каких—либо ограничений на федеральном уровне нет, за уточнениями допускается обратиться в военкомат по месту жительства. Об этом написала в своем telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — написала глава Ростуризма Зарина Догузова в ответ на многочисленные вопросы в комментариях «касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно закону о частичной мобилизации, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма. Подпишитесь на наш дайджест!
Если повестка не получена, то отправляться в поездки можно. Каких—либо ограничений на федеральном уровне нет, за уточнениями допускается обратиться в военкомат по месту жительства. Об этом написала в своем telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. «Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — написала глава Ростуризма Зарина Догузова в ответ на многочисленные вопросы в комментариях «касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно закону о частичной мобилизации, россияне, на которых распространяется призыв, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.