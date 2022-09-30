Путин: Россия будет защищать свою землю всеми имеющимся средствами

30 сентября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Путин обратился к нации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет защищать свои земли всеми имеющимся силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле перед церемонией подписания закона о вхождении в состав РФ новых территорий. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. Мы должны обеспечить безопасную жизнь наших людей. Это великая освободительная миссия нашего народа», — заявил глава России. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.

Россия будет защищать свои земли всеми имеющимся силами и средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле перед церемонией подписания закона о вхождении в состав РФ новых территорий. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. Мы должны обеспечить безопасную жизнь наших людей. Это великая освободительная миссия нашего народа», — заявил глава России. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.