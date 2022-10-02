Психотерапевт дала советы по борьбе с тревогой

Психотерапевт Кутузова посоветовала концентрироваться на режиме дня для снижения тревоги

02 октября 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Психотерапевт посоветовала регулярно гулять для борьбы с тревогой Фото: Размик Закарян © URA.RU Справиться с тревогой можно с помощью соблюдения режима дня и дыхательных практик. Такие рекомендации дала психотерапевт Надежда Кутузова. «Снизить уровень тревоги получится только в том случае, если уделять достаточно времени своему физическому здоровью. Это строгий режим дня, питания, сна, прогулки, желательно в одно и то же время. Все хобби, которые связаны с собиранием, раскрашиванием. Кардио-нагрузки для снижения уровня адреналина», — сказала Кутузова «Ленте.ру». Она порекомендовала отказаться от алкоголя людям в тревожном состоянии и пить больше чая, желательно сладкого. Кутузова посоветовала дыхательные практики во время пиковых состояний. «Делаете быстрый глубокий вдох на два счета, и медленно, на пять счетов, выдыхаете», — отметила она. По словам психотерапевта, при тревожных состояниях также может помочь разговорная психотерапия. Ранее исследователи Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) сообщили о резком росте уровня тревожности среди россиян. 69% опрошенных заявили о тревоге среди своих знакомых, неделей ранее об таком состоянии сообщали 35% респондентов.

Справиться с тревогой можно с помощью соблюдения режима дня и дыхательных практик. Такие рекомендации дала психотерапевт Надежда Кутузова. «Снизить уровень тревоги получится только в том случае, если уделять достаточно времени своему физическому здоровью. Это строгий режим дня, питания, сна, прогулки, желательно в одно и то же время. Все хобби, которые связаны с собиранием, раскрашиванием. Кардио-нагрузки для снижения уровня адреналина», — сказала Кутузова «Ленте.ру». Она порекомендовала отказаться от алкоголя людям в тревожном состоянии и пить больше чая, желательно сладкого. Кутузова посоветовала дыхательные практики во время пиковых состояний. «Делаете быстрый глубокий вдох на два счета, и медленно, на пять счетов, выдыхаете», — отметила она. По словам психотерапевта, при тревожных состояниях также может помочь разговорная психотерапия. Ранее исследователи Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) сообщили о резком росте уровня тревожности среди россиян. 69% опрошенных заявили о тревоге среди своих знакомых, неделей ранее об таком состоянии сообщали 35% респондентов.