Правительство РФ разрешило регионам закупать за свой счет товары для мобилизованных

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Российские регионы смогут самостоятельно экипировать призывников Фото:
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Мобилизация в России

Правительство России разрешило регионам и региональным казенным учреждениям страны самостоятельно закупать товары для мобилизованных граждан за счет средств местных бюджетов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, российское правительство постановило ввести «право исполнительных органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений и унитарных предприятий осуществлять закупки товаров». Отмечается, что закупки товаров могут производиться за счет средств местных бюджетов, за исключением субвенций. В ряде предполагаемых для самостоятельной закупки товаров перечислены беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, а также лекарственные препараты и другое.

Президент РФ Владимир Путин объявили о начале частичной мобилизации 21 сентября. Всего, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч резервистов.

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Правительство России разрешило регионам и региональным казенным учреждениям страны самостоятельно закупать товары для мобилизованных граждан за счет средств местных бюджетов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, российское правительство постановило ввести «право исполнительных органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений и унитарных предприятий осуществлять закупки товаров». Отмечается, что закупки товаров могут производиться за счет средств местных бюджетов, за исключением субвенций. В ряде предполагаемых для самостоятельной закупки товаров перечислены беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, а также лекарственные препараты и другое. Президент РФ Владимир Путин объявили о начале частичной мобилизации 21 сентября. Всего, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, планируется мобилизовать около 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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