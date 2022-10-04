В Британии предупредили об ответе при применении ядерного оружия из-за Украины

Глава МИД Британии: применение ядерного оружия в конфликте на Украине не останется без ответа

05 октября 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Глава британского МИД предупредил об ответе за применение ядерного оружия любой страной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование ядерного оружия любой страной мира повлечет за собой ответные меры. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на съезде правящей Консервативной партии. «Это неизбежно был бы случай, предполагающий, что применение ядерного оружия какой угодно страной и где угодно в мире не останется без ответа», — сказал представитель британского МИД отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Трансляция выступления велась на официальном сайте съезда. По его словам, Лондон будет поддерживать Киев до окончания спецоперации на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что британские власти пугают граждан страны ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от проблем внутри государства. Она Захарова привела в пример заявление замминистра оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, по словам которого, российская сторона может применить тактическое ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Использование ядерного оружия любой страной мира повлечет за собой ответные меры. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на съезде правящей Консервативной партии. «Это неизбежно был бы случай, предполагающий, что применение ядерного оружия какой угодно страной и где угодно в мире не останется без ответа», — сказал представитель британского МИД отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Трансляция выступления велась на официальном сайте съезда. По его словам, Лондон будет поддерживать Киев до окончания спецоперации на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что британские власти пугают граждан страны ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от проблем внутри государства. Она Захарова привела в пример заявление замминистра оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, по словам которого, российская сторона может применить тактическое ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.