Объясняем.рф: повестку на мобилизацию не могут вручить на улице 11 октября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 + Повестки о мобилизации не могут вручать на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудник полиции или военкомата не имеет права заполнять и вручать повестку на улице. Об этом стало известно на портале Объясняем.рф. «Повестка должна быть оформлена заблаговременно», — сообщается на портале. Добавляют, что повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В настоящее время мобилизуют бойцов с боевым опытом и определенной необходимой военно-учетной специальностью. Сотрудник полиции или военкомата не имеет права заполнять и вручать повестку на улице. Об этом стало известно на портале Объясняем.рф. «Повестка должна быть оформлена заблаговременно», — сообщается на портале. Добавляют, что повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В настоящее время мобилизуют бойцов с боевым опытом и определенной необходимой военно-учетной специальностью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям