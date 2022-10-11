Объясняем.рф: повестку на мобилизацию не могут вручить на улице

Повестки о мобилизации не могут вручать на улице
новость из сюжетаМобилизация в России
Сотрудник полиции или военкомата не имеет права заполнять и вручать повестку на улице. Об этом стало известно на портале Объясняем.рф.
«Повестка должна быть оформлена заблаговременно», — сообщается на портале. Добавляют, что повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата.
С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В настоящее время мобилизуют бойцов с боевым опытом и определенной необходимой военно-учетной специальностью.
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