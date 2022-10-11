Объясняем.рф: повестку на мобилизацию не могут вручить на улице

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Доброволец СВО. Челябинск , повестка в военкомат
Повестки о мобилизации не могут вручать на улице Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Сотрудник полиции или военкомата не имеет права заполнять и вручать повестку на улице. Об этом стало известно на портале Объясняем.рф.

«Повестка должна быть оформлена заблаговременно», — сообщается на портале. Добавляют, что повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата.

С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В настоящее время мобилизуют бойцов с боевым опытом и определенной необходимой военно-учетной специальностью.

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Сотрудник полиции или военкомата не имеет права заполнять и вручать повестку на улице. Об этом стало известно на портале Объясняем.рф. «Повестка должна быть оформлена заблаговременно», — сообщается на портале. Добавляют, что повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. В настоящее время мобилизуют бойцов с боевым опытом и определенной необходимой военно-учетной специальностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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