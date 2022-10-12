Европейцы перешли на сторону России, разозлившись на ложь фон дер Ляйен

Европейцы раскритиковали слова Урсулы фон дер Ляйен о доверии к правилам
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Европейцы заявили, что больше не доверяют Урсуле фон дер Ляйен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейские пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о том, что поражения России будет недостаточно для восстановления миропорядка. Некоторые пользователи заявили, что больше доверяют президенту России Владимиру Путину.

«Это возмутительно. Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что выделаете, тем больше доверяю Путину», — написал пользователь Dina.

«Спасибо за развал Европейского союза. Действительно, хорошая работа», — иронизирует пользователь Nika. «Урсула, вы последний человек, которому следует говорить о доверии, учитывая, как вы фальсифицируете факты и врете», — считает пользователь Benita Regardso. «ЕС принципиально недемократичен и не должен подавать пример миру. Похороните наконец неолиберализм, и может появиться небольшой шанс установить курс в пределах планетарных границ», — считает пользователь Brygida. «А что вы скажите насчет своих провалов в политике?», — поинтересовался пользователь Patrix.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что поражение России в конфликте на Украине не восстановит мировой порядок. По ее словам, необходимо вернуть доверие к «нашим глобальным правилам и лежащим в их основе универсальным ценностям».

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Европейские пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о том, что поражения России будет недостаточно для восстановления миропорядка. Некоторые пользователи заявили, что больше доверяют президенту России Владимиру Путину. «Это возмутительно. Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что выделаете, тем больше доверяю Путину», — написал пользователь Dina. «Спасибо за развал Европейского союза. Действительно, хорошая работа», — иронизирует пользователь Nika. «Урсула, вы последний человек, которому следует говорить о доверии, учитывая, как вы фальсифицируете факты и врете», — считает пользователь Benita Regardso. «ЕС принципиально недемократичен и не должен подавать пример миру. Похороните наконец неолиберализм, и может появиться небольшой шанс установить курс в пределах планетарных границ», — считает пользователь Brygida. «А что вы скажите насчет своих провалов в политике?», — поинтересовался пользователь Patrix. Ранее фон дер Ляйен заявила, что поражение России в конфликте на Украине не восстановит мировой порядок. По ее словам, необходимо вернуть доверие к «нашим глобальным правилам и лежащим в их основе универсальным ценностям».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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