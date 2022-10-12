Европейцы перешли на сторону России, разозлившись на ложь фон дер Ляйен

Европейцы раскритиковали слова Урсулы фон дер Ляйен о доверии к правилам

12 октября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Европейцы заявили, что больше не доверяют Урсуле фон дер Ляйен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о том, что поражения России будет недостаточно для восстановления миропорядка. Некоторые пользователи заявили, что больше доверяют президенту России Владимиру Путину. «Это возмутительно. Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что выделаете, тем больше доверяю Путину», — написал пользователь Dina. «Спасибо за развал Европейского союза. Действительно, хорошая работа», — иронизирует пользователь Nika. «Урсула, вы последний человек, которому следует говорить о доверии, учитывая, как вы фальсифицируете факты и врете», — считает пользователь Benita Regardso. «ЕС принципиально недемократичен и не должен подавать пример миру. Похороните наконец неолиберализм, и может появиться небольшой шанс установить курс в пределах планетарных границ», — считает пользователь Brygida. «А что вы скажите насчет своих провалов в политике?», — поинтересовался пользователь Patrix. Ранее фон дер Ляйен заявила, что поражение России в конфликте на Украине не восстановит мировой порядок. По ее словам, необходимо вернуть доверие к «нашим глобальным правилам и лежащим в их основе универсальным ценностям».

Европейские пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее заявление о том, что поражения России будет недостаточно для восстановления миропорядка. Некоторые пользователи заявили, что больше доверяют президенту России Владимиру Путину. «Это возмутительно. Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что выделаете, тем больше доверяю Путину», — написал пользователь Dina. «Спасибо за развал Европейского союза. Действительно, хорошая работа», — иронизирует пользователь Nika. «Урсула, вы последний человек, которому следует говорить о доверии, учитывая, как вы фальсифицируете факты и врете», — считает пользователь Benita Regardso. «ЕС принципиально недемократичен и не должен подавать пример миру. Похороните наконец неолиберализм, и может появиться небольшой шанс установить курс в пределах планетарных границ», — считает пользователь Brygida. «А что вы скажите насчет своих провалов в политике?», — поинтересовался пользователь Patrix. Ранее фон дер Ляйен заявила, что поражение России в конфликте на Украине не восстановит мировой порядок. По ее словам, необходимо вернуть доверие к «нашим глобальным правилам и лежащим в их основе универсальным ценностям».