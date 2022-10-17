Бойцы ВСУ пробирались на фронт, рисуя Z на танках

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ВСУ использовали символы спецоперации — буквы Z и V Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили российские опознавательные символы на свою технику, когда предпринимали попытки ворваться в сторону Запорожья. Об этом рассказал майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко.

«Украинские военные наносили на свои танки и другую технику опознавательные знаки российских войск — буквы V и Z, когда в апреле готовили прорыв из Мариуполя в сторону Запорожья», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили российские опознавательные символы на свою технику, когда предпринимали попытки ворваться в сторону Запорожья. Об этом рассказал майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко. «Украинские военные наносили на свои танки и другую технику опознавательные знаки российских войск — буквы V и Z, когда в апреле готовили прорыв из Мариуполя в сторону Запорожья», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости». С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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