Бойцы ВСУ пробирались на фронт, рисуя Z на танках

ВСУ использовали символы спецоперации — буквы Z и V Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили российские опознавательные символы на свою технику, когда предпринимали попытки ворваться в сторону Запорожья. Об этом рассказал майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко.

«Украинские военные наносили на свои танки и другую технику опознавательные знаки российских войск — буквы V и Z, когда в апреле готовили прорыв из Мариуполя в сторону Запорожья», — пояснил он. Его слова приводит РИА «Новости».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее соратник президента Украины Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный приехал на мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V.