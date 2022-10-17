Итальянское посольство призвало своих граждан покинуть Украину

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, военный, армия, украина, мариуполь, солдат, гуманитарная катастрофа, следы бомбандировки
На Украине проводится спецоперация российских войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданам Италии, находящимся на Украине, рекомендовали срочно покинуть страну. Соответствующая запись появилась в twtter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ) посольства Италии в Киеве.

«Настоятельно рекомендуем оставшимся землякам покинуть страну», — говорится в сообщении. Также там сказано, что «поездки в любом качестве на Украину категорически не рекомендуются».

На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация российских вооруженных сил. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Сегодня в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, а украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.

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Гражданам Италии, находящимся на Украине, рекомендовали срочно покинуть страну. Соответствующая запись появилась в twtter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ) посольства Италии в Киеве. «Настоятельно рекомендуем оставшимся землякам покинуть страну», — говорится в сообщении. Также там сказано, что «поездки в любом качестве на Украину категорически не рекомендуются». На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация российских вооруженных сил. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Сегодня в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, а украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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