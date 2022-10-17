Итальянское посольство призвало своих граждан покинуть Украину

На Украине проводится спецоперация российских войск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Гражданам Италии, находящимся на Украине, рекомендовали срочно покинуть страну. Соответствующая запись появилась в twtter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ) посольства Италии в Киеве.
«Настоятельно рекомендуем оставшимся землякам покинуть страну», — говорится в сообщении. Также там сказано, что «поездки в любом качестве на Украину категорически не рекомендуются».
На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация российских вооруженных сил. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Сегодня в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, а украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.
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