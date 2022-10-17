Итальянское посольство призвало своих граждан покинуть Украину

17 октября 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

На Украине проводится спецоперация российских войск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гражданам Италии, находящимся на Украине, рекомендовали срочно покинуть страну. Соответствующая запись появилась в twtter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ) посольства Италии в Киеве. «Настоятельно рекомендуем оставшимся землякам покинуть страну», — говорится в сообщении. Также там сказано, что «поездки в любом качестве на Украину категорически не рекомендуются». На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация российских вооруженных сил. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Сегодня в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, а украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.

Гражданам Италии, находящимся на Украине, рекомендовали срочно покинуть страну. Соответствующая запись появилась в twtter-аккаунте (соцсеть заблокирована на территории РФ) посольства Италии в Киеве. «Настоятельно рекомендуем оставшимся землякам покинуть страну», — говорится в сообщении. Также там сказано, что «поездки в любом качестве на Украину категорически не рекомендуются». На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация российских вооруженных сил. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Сегодня в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, а украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.