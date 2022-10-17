17 октября 2022

Лиз Трасс назвали овощем

Лиз Трасс сравнили с «увядающей головой салата» из-за срока годности
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Американская газета WP сравнила Трасс с «увядающей головой салата» Фото:

Премьера Британии Лиз Трасс сравнили с «увядающей головой салата». Об этом пишет газета The Washington Post. Там объяснили, что они оба имеют срок годности.

«Что общего между политическим пребыванием в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и увядающей головой салата, спросите вы? Они оба имеют срок годности», — говорится в статье. Там отметили, что премьер Британии стала предметом типичных британских шуток.

Ранее британцы сравнили Трасс с клоуном в день ее избрания. До этого они высмеяли ее за оговорку. Пользователь Salty назвал Трасс «безумной Лиз». Он же сравнил ее с вечно ошибающимся на публике президентом США Джо Байденом: «Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста». По мнению Woff Woff, дипломат и года не продержится на посту главы правительства.

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Премьера Британии Лиз Трасс сравнили с «увядающей головой салата». Об этом пишет газета The Washington Post. Там объяснили, что они оба имеют срок годности. «Что общего между политическим пребыванием в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и увядающей головой салата, спросите вы? Они оба имеют срок годности», — говорится в статье. Там отметили, что премьер Британии стала предметом типичных британских шуток. Ранее британцы сравнили Трасс с клоуном в день ее избрания. До этого они высмеяли ее за оговорку. Пользователь Salty назвал Трасс «безумной Лиз». Он же сравнил ее с вечно ошибающимся на публике президентом США Джо Байденом: «Как Байден, только без уважительной причины в виде почти 80-летнего возраста». По мнению Woff Woff, дипломат и года не продержится на посту главы правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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