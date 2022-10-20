Власти Великобритании должны обратить большее внимание на собственных граждан, чем оказывать безмерную помощь Украине, но смена британского премьер-министра пока этого не обещает. Об этом сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что не ожидает кардинальных изменений в британской политике по отношению к России после ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра. И отметил, что факт поддержки Украины чиновниками Великобритании уже не играет весомой роли для британских избирателей.
Лиз Трасс провела рекордно маленькое количество времени на посту премьер-министра. За 44 дня правления Трасс в Британии произошел обвал фунта, переход к «трассэкономике» и правительственный кризис. Все это произошло в результате ставки британского премьера на антироссийскую политику.
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Власти Великобритании должны обратить большее внимание на собственных граждан, чем оказывать безмерную помощь Украине, но смена британского премьер-министра пока этого не обещает. Об этом сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что не ожидает кардинальных изменений в британской политике по отношению к России после ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра. И отметил, что факт поддержки Украины чиновниками Великобритании уже не играет весомой роли для британских избирателей. Лиз Трасс провела рекордно маленькое количество времени на посту премьер-министра. За 44 дня правления Трасс в Британии произошел обвал фунта, переход к «трассэкономике» и правительственный кризис. Все это произошло в результате ставки британского премьера на антироссийскую политику. Сегодня было объявлено об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Британии. Букмекеры считают экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака фаворитом на предстоящих выборах, передает «Национальная служба новостей».