Глава ЛДПР призвал Британию заняться проблемами своих граждан, а не Украины

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Ставка на антироссийскую политику превращает население Британии в жертву Фото:

Власти Великобритании должны обратить большее внимание на собственных граждан, чем оказывать безмерную помощь Украине, но смена британского премьер-министра пока этого не обещает. Об этом сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что не ожидает кардинальных изменений в британской политике по отношению к России после ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра. И отметил, что факт поддержки Украины чиновниками Великобритании уже не играет весомой роли для британских избирателей.

Лиз Трасс провела рекордно маленькое количество времени на посту премьер-министра. За 44 дня правления Трасс в Британии произошел обвал фунта, переход к «трассэкономике» и правительственный кризис. Все это произошло в результате ставки британского премьера на антироссийскую политику.

Сегодня было объявлено об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Британии. Букмекеры считают экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака фаворитом на предстоящих выборах, передает «Национальная служба новостей».

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Власти Великобритании должны обратить большее внимание на собственных граждан, чем оказывать безмерную помощь Украине, но смена британского премьер-министра пока этого не обещает. Об этом сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что не ожидает кардинальных изменений в британской политике по отношению к России после ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра. И отметил, что факт поддержки Украины чиновниками Великобритании уже не играет весомой роли для британских избирателей. Лиз Трасс провела рекордно маленькое количество времени на посту премьер-министра. За 44 дня правления Трасс в Британии произошел обвал фунта, переход к «трассэкономике» и правительственный кризис. Все это произошло в результате ставки британского премьера на антироссийскую политику. Сегодня было объявлено об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Британии. Букмекеры считают экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака фаворитом на предстоящих выборах, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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