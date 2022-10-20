Глава ЛДПР призвал Британию заняться проблемами своих граждан, а не Украины

20 октября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Ставка на антироссийскую политику превращает население Британии в жертву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Великобритании должны обратить большее внимание на собственных граждан, чем оказывать безмерную помощь Украине, но смена британского премьер-министра пока этого не обещает. Об этом сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что не ожидает кардинальных изменений в британской политике по отношению к России после ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра. И отметил, что факт поддержки Украины чиновниками Великобритании уже не играет весомой роли для британских избирателей. Лиз Трасс провела рекордно маленькое количество времени на посту премьер-министра. За 44 дня правления Трасс в Британии произошел обвал фунта, переход к «трассэкономике» и правительственный кризис. Все это произошло в результате ставки британского премьера на антироссийскую политику. Сегодня было объявлено об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Британии. Букмекеры считают экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака фаворитом на предстоящих выборах, передает «Национальная служба новостей».

Власти Великобритании должны обратить большее внимание на собственных граждан, чем оказывать безмерную помощь Украине, но смена британского премьер-министра пока этого не обещает. Об этом сообщил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Пусть займутся, наконец, проблемами своих стран, без попыток реинкарнации колониальной эпохи», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Он добавил, что не ожидает кардинальных изменений в британской политике по отношению к России после ухода Лиз Трасс с поста премьер-министра. И отметил, что факт поддержки Украины чиновниками Великобритании уже не играет весомой роли для британских избирателей. Лиз Трасс провела рекордно маленькое количество времени на посту премьер-министра. За 44 дня правления Трасс в Британии произошел обвал фунта, переход к «трассэкономике» и правительственный кризис. Все это произошло в результате ставки британского премьера на антироссийскую политику. Сегодня было объявлено об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Британии. Букмекеры считают экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака фаворитом на предстоящих выборах, передает «Национальная служба новостей».