На владельца ресторана в Париже после конфликта с украинками посыпались угрозы

После того как владелец ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнал двух украинок из-за того, что они отказались сделать заказ, ему начали посылать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщила жена владельца Иванна.
«Мой муж постоянно получает сообщения с угрозами. Мне также приходят все время сообщения в соцсетях. Они меня пугают», — цитирует Иванну РИА Новости. Большинство сообщений приходит на украинском языке от граждан Украины. Некоторые из них приходят с пожеланиями смерти в сторону владельца и его жены.
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После того как владелец ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнал двух украинок из-за того, что они отказались сделать заказ, ему начали посылать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщила жена владельца Иванна. «Мой муж постоянно получает сообщения с угрозами. Мне также приходят все время сообщения в соцсетях. Они меня пугают», — цитирует Иванну РИА Новости. Большинство сообщений приходит на украинском языке от граждан Украины. Некоторые из них приходят с пожеланиями смерти в сторону владельца и его жены. Ранее стало известно, что владелец французского ресторана выгнал двух украинок со словами «да здравствует Путин». Сообщается, что украинские посетители хотели воспользоваться туалетом и зарядкой и не планировали делать заказ в заведении.