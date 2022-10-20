На владельца ресторана в Париже после конфликта с украинками посыпались угрозы

20 октября 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Владельцу ресторана и его жене после инцидента с украинками посылают пожелания смерти Фото: Анна Майорова © URA.RU После того как владелец ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнал двух украинок из-за того, что они отказались сделать заказ, ему начали посылать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщила жена владельца Иванна. «Мой муж постоянно получает сообщения с угрозами. Мне также приходят все время сообщения в соцсетях. Они меня пугают», — цитирует Иванну РИА Новости. Большинство сообщений приходит на украинском языке от граждан Украины. Некоторые из них приходят с пожеланиями смерти в сторону владельца и его жены. Ранее стало известно, что владелец французского ресторана выгнал двух украинок со словами «да здравствует Путин». Сообщается, что украинские посетители хотели воспользоваться туалетом и зарядкой и не планировали делать заказ в заведении.

После того как владелец ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнал двух украинок из-за того, что они отказались сделать заказ, ему начали посылать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщила жена владельца Иванна. «Мой муж постоянно получает сообщения с угрозами. Мне также приходят все время сообщения в соцсетях. Они меня пугают», — цитирует Иванну РИА Новости. Большинство сообщений приходит на украинском языке от граждан Украины. Некоторые из них приходят с пожеланиями смерти в сторону владельца и его жены. Ранее стало известно, что владелец французского ресторана выгнал двух украинок со словами «да здравствует Путин». Сообщается, что украинские посетители хотели воспользоваться туалетом и зарядкой и не планировали делать заказ в заведении.