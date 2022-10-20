На владельца ресторана в Париже после конфликта с украинками посыпались угрозы

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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Владельцу ресторана и его жене после инцидента с украинками посылают пожелания смерти Фото:

После того как владелец ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнал двух украинок из-за того, что они отказались сделать заказ, ему начали посылать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщила жена владельца Иванна.

«Мой муж постоянно получает сообщения с угрозами. Мне также приходят все время сообщения в соцсетях. Они меня пугают», — цитирует Иванну РИА Новости. Большинство сообщений приходит на украинском языке от граждан Украины. Некоторые из них приходят с пожеланиями смерти в сторону владельца и его жены.

Ранее стало известно, что владелец французского ресторана выгнал двух украинок со словами «да здравствует Путин». Сообщается, что украинские посетители хотели воспользоваться туалетом и зарядкой и не планировали делать заказ в заведении.

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После того как владелец ресторана Cosy Montparnasse в Париже выгнал двух украинок из-за того, что они отказались сделать заказ, ему начали посылать угрозы в социальных сетях. Об этом сообщила жена владельца Иванна. «Мой муж постоянно получает сообщения с угрозами. Мне также приходят все время сообщения в соцсетях. Они меня пугают», — цитирует Иванну РИА Новости. Большинство сообщений приходит на украинском языке от граждан Украины. Некоторые из них приходят с пожеланиями смерти в сторону владельца и его жены. Ранее стало известно, что владелец французского ресторана выгнал двух украинок со словами «да здравствует Путин». Сообщается, что украинские посетители хотели воспользоваться туалетом и зарядкой и не планировали делать заказ в заведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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