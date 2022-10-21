На Западе объяснили, зачем Путин ввел военное положение в некоторых регионах РФ

Global Research: Путин частично ввел военное положение, чтобы защитить новые регионы РФ
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Суровикин предупредил о наступлении ВСУ на Каховскую плотину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канадское издание Global Research опубликовало статью, в которой объясняется, почему президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах РФ. Прежде всего это было сделано в целях обеспечения безопасности на территориях из-за готовящихся нападений сил Украины.

«Путин предусмотрительно ввел военное положение в их недавно воссоединившихся регионах, чтобы улучшить их безопасность. Это также объясняет, почему некоторые мирные жители переселяются из Херсона», — сообщили в источнике. Также там уточняется, что одной из причин стало предупреждение Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина о наступлении Киева на Каховскую плотину. ВСУ хотят затопить этот район.

После начала спецоперации на Украине к РФ были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, сообщает Nation news. Новые земли по сей день подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Из-за этого президент Путин ввел в регионах военное положение, передает «Федеральное агентство новостей».

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Канадское издание Global Research опубликовало статью, в которой объясняется, почему президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах РФ. Прежде всего это было сделано в целях обеспечения безопасности на территориях из-за готовящихся нападений сил Украины. «Путин предусмотрительно ввел военное положение в их недавно воссоединившихся регионах, чтобы улучшить их безопасность. Это также объясняет, почему некоторые мирные жители переселяются из Херсона», — сообщили в источнике. Также там уточняется, что одной из причин стало предупреждение Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина о наступлении Киева на Каховскую плотину. ВСУ хотят затопить этот район. После начала спецоперации на Украине к РФ были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, сообщает Nation news. Новые земли по сей день подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Из-за этого президент Путин ввел в регионах военное положение, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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