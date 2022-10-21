На Западе объяснили, зачем Путин ввел военное положение в некоторых регионах РФ

Global Research: Путин частично ввел военное положение, чтобы защитить новые регионы РФ

21 октября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Суровикин предупредил о наступлении ВСУ на Каховскую плотину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канадское издание Global Research опубликовало статью, в которой объясняется, почему президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах РФ. Прежде всего это было сделано в целях обеспечения безопасности на территориях из-за готовящихся нападений сил Украины. «Путин предусмотрительно ввел военное положение в их недавно воссоединившихся регионах, чтобы улучшить их безопасность. Это также объясняет, почему некоторые мирные жители переселяются из Херсона», — сообщили в источнике. Также там уточняется, что одной из причин стало предупреждение Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина о наступлении Киева на Каховскую плотину. ВСУ хотят затопить этот район. После начала спецоперации на Украине к РФ были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, сообщает Nation news. Новые земли по сей день подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Из-за этого президент Путин ввел в регионах военное положение, передает «Федеральное агентство новостей».

Канадское издание Global Research опубликовало статью, в которой объясняется, почему президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах РФ. Прежде всего это было сделано в целях обеспечения безопасности на территориях из-за готовящихся нападений сил Украины. «Путин предусмотрительно ввел военное положение в их недавно воссоединившихся регионах, чтобы улучшить их безопасность. Это также объясняет, почему некоторые мирные жители переселяются из Херсона», — сообщили в источнике. Также там уточняется, что одной из причин стало предупреждение Главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина о наступлении Киева на Каховскую плотину. ВСУ хотят затопить этот район. После начала спецоперации на Украине к РФ были присоединены новые регионы. Среди освобожденных территорий ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, сообщает Nation news. Новые земли по сей день подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Из-за этого президент Путин ввел в регионах военное положение, передает «Федеральное агентство новостей».