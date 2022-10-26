В Кремле пообещали обсудить включение любви к Отечеству в стратегию национальной безопасности

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , православный крест, патриарх кирилл
Патриарх предложил сделать любовь к Отечеству частью национальной стратегии России Фото:

Предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла включить в стратегию национальной безопасности России верность Отечеству будет обязательно рассмотрено. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Посылы патриарха всегда носят глубинный характер. Они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, а подлежат глубокому обсуждению», — заявил Песков.

Ранее на пленуме Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл заявил, что «в стратегии национальной безопасности у нас… идет заимствование из западноевропейской философии: достоинство, права и свободы человека». «Но как же не сказать о любви к Отечеству, о верности, долге, жертвенности? В стратегию национальной безопасности должны войти эти вечные ценности, которые не обуславливаются политическим контекстом», — сказал патриарх.

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Предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла включить в стратегию национальной безопасности России верность Отечеству будет обязательно рассмотрено. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Посылы патриарха всегда носят глубинный характер. Они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, а подлежат глубокому обсуждению», — заявил Песков. Ранее на пленуме Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл заявил, что «в стратегии национальной безопасности у нас… идет заимствование из западноевропейской философии: достоинство, права и свободы человека». «Но как же не сказать о любви к Отечеству, о верности, долге, жертвенности? В стратегию национальной безопасности должны войти эти вечные ценности, которые не обуславливаются политическим контекстом», — сказал патриарх.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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