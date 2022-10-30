Германия встревожена активностью иностранных спецслужб

30 октября 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Мартина Розенберг подозревает шпионаж на территории Германии Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Германии усилилась активность иностранных спецслужб, в частности — шпионаж. Это встревожило главу Службы военной контрразведки Мартину Розенберг, сообщает издание Der Spiegel. «Сценарии угроз для бундесвера (вооруженные силы ФРГ — прим. URA.RU) разнообразны. <…> Деятельность иностранных разведывательных служб в настоящее время находится на „высоком уровне“», — приводит издание слова Розенберг. Она отмечает, что в последнее время были замечены полеты беспилотников над военными объектами Бундесвера и полигонами для подготовки украинских военных. Она также подчеркнула, что деятельность иностранных спецслужб против бундесвера уже была зафиксирована на высоком уровне еще до начала спецоперации РФ на Украине. «Цель нашей работы — выявить любую шпионскую деятельность, особенно со стороны российских и китайских спецслужб, на ранней стадии», — отметила президент службы контрразведки. Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в сотрудничестве с российскими спецслужбами, пишет «Национальная служба новостей». Также прокуратура Германии обвиняла в шпионаже гражданина России, сообщает Life . Также РФ подозревали и в других странах ЕС.

В Германии усилилась активность иностранных спецслужб, в частности — шпионаж. Это встревожило главу Службы военной контрразведки Мартину Розенберг, сообщает издание Der Spiegel. «Сценарии угроз для бундесвера (вооруженные силы ФРГ — прим. URA.RU) разнообразны. <…> Деятельность иностранных разведывательных служб в настоящее время находится на „высоком уровне“», — приводит издание слова Розенберг. Она отмечает, что в последнее время были замечены полеты беспилотников над военными объектами Бундесвера и полигонами для подготовки украинских военных. Она также подчеркнула, что деятельность иностранных спецслужб против бундесвера уже была зафиксирована на высоком уровне еще до начала спецоперации РФ на Украине. «Цель нашей работы — выявить любую шпионскую деятельность, особенно со стороны российских и китайских спецслужб, на ранней стадии», — отметила президент службы контрразведки. Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в сотрудничестве с российскими спецслужбами, пишет «Национальная служба новостей». Также прокуратура Германии обвиняла в шпионаже гражданина России, сообщает Life. Также РФ подозревали и в других странах ЕС.