Германия встревожена активностью иностранных спецслужб

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Мартина Розенберг подозревает шпионаж на территории Германии Фото:

В Германии усилилась активность иностранных спецслужб, в частности — шпионаж. Это встревожило главу Службы военной контрразведки Мартину Розенберг, сообщает издание Der Spiegel.

«Сценарии угроз для бундесвера (вооруженные силы ФРГ — прим. URA.RU) разнообразны. <…> Деятельность иностранных разведывательных служб в настоящее время находится на „высоком уровне“», — приводит издание слова Розенберг. Она отмечает, что в последнее время были замечены полеты беспилотников над военными объектами Бундесвера и полигонами для подготовки украинских военных.

Она также подчеркнула, что деятельность иностранных спецслужб против бундесвера уже была зафиксирована на высоком уровне еще до начала спецоперации РФ на Украине. «Цель нашей работы — выявить любую шпионскую деятельность, особенно со стороны российских и китайских спецслужб, на ранней стадии», — отметила президент службы контрразведки.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в сотрудничестве с российскими спецслужбами, пишет «Национальная служба новостей». Также прокуратура Германии обвиняла в шпионаже гражданина России, сообщает Life. Также РФ подозревали и в других странах ЕС.

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В Германии усилилась активность иностранных спецслужб, в частности — шпионаж. Это встревожило главу Службы военной контрразведки Мартину Розенберг, сообщает издание Der Spiegel. «Сценарии угроз для бундесвера (вооруженные силы ФРГ — прим. URA.RU) разнообразны. <…> Деятельность иностранных разведывательных служб в настоящее время находится на „высоком уровне“», — приводит издание слова Розенберг. Она отмечает, что в последнее время были замечены полеты беспилотников над военными объектами Бундесвера и полигонами для подготовки украинских военных. Она также подчеркнула, что деятельность иностранных спецслужб против бундесвера уже была зафиксирована на высоком уровне еще до начала спецоперации РФ на Украине. «Цель нашей работы — выявить любую шпионскую деятельность, особенно со стороны российских и китайских спецслужб, на ранней стадии», — отметила президент службы контрразведки. Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в сотрудничестве с российскими спецслужбами, пишет «Национальная служба новостей». Также прокуратура Германии обвиняла в шпионаже гражданина России, сообщает Life. Также РФ подозревали и в других странах ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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