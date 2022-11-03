Автоэксперт раскрыл, где обслуживать машину ушедшего производителя

Автоэксперт Ракитин: иностранные дилеры продолжат обслуживать авто в России

Автоэксперт объяснил, где пройти техобслуживание после ухода компании из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Дилеры ушедшего производителя из России остались в стране и продолжают обслуживать машины. Об этом сообщил автоэксперт Максим Ракитин.

«Дилеры этих марок остались в стране и продолжают обслуживать машины. По параллельному импорту или по каким-то своим договоренностям они получают запчасти», — заявил Ракитин в интервью радио Sputnik. По его словам, персонал тоже остался, автомобили предыдущих годов они обслуживают.

На фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ.