Умер основатель «Ласкового мая»

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Прощание с Юрием Шатуновым, траурный зал. Москва, кузнецов сергей
Кузнецов умер 7 ноября Фото:

Композитор Сергей Кузнецов, который является основателем группы «Ласковый май», умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в организации «Уралконцерт».

«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — сказал представитель организации РИА Новости. Он отметил, что Кузнецов умер в понедельник около 18:00.

23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Продюсер Андрей Разин объявил о перезапуске группы с новыми молодыми артистами, сообщает RT. А основатель и автор хитов группы «Ласковый май» обвинял Разина в незаконной передаче авторских прав, передает «Национальная служба новостей».

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Композитор Сергей Кузнецов, который является основателем группы «Ласковый май», умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в организации «Уралконцерт». «Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — сказал представитель организации РИА Новости. Он отметил, что Кузнецов умер в понедельник около 18:00. 23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Продюсер Андрей Разин объявил о перезапуске группы с новыми молодыми артистами, сообщает RT. А основатель и автор хитов группы «Ласковый май» обвинял Разина в незаконной передаче авторских прав, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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