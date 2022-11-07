Умер основатель «Ласкового мая»

07 ноября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Кузнецов умер 7 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Композитор Сергей Кузнецов, который является основателем группы «Ласковый май», умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в организации «Уралконцерт». «Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — сказал представитель организации РИА Новости. Он отметил, что Кузнецов умер в понедельник около 18:00. 23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Продюсер Андрей Разин объявил о перезапуске группы с новыми молодыми артистами, сообщает RT. А основатель и автор хитов группы «Ласковый май» обвинял Разина в незаконной передаче авторских прав, передает «Национальная служба новостей».

Композитор Сергей Кузнецов, который является основателем группы «Ласковый май», умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в организации «Уралконцерт». «Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — сказал представитель организации РИА Новости. Он отметил, что Кузнецов умер в понедельник около 18:00. 23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Продюсер Андрей Разин объявил о перезапуске группы с новыми молодыми артистами, сообщает RT. А основатель и автор хитов группы «Ласковый май» обвинял Разина в незаконной передаче авторских прав, передает «Национальная служба новостей».