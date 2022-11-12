Рогозин потребовал закупать для СВО самое эффективное оружие

12 ноября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин призвал изменить принципы госзакупок оружия Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для спецоперации на Украине нужно приобретать самое эффективное оружие, а не самое дешевое. Такое мнение высказал экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Системы вооружения, а самые дешевые. Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — заявил Рогозин в интервью РИА Новости. По его словам, принципы приобретения оружия, которые рассчитаны на мирное время, не так эффективны в условиях спецоперации. Рогозин привел в пример США, которые выбирают самые лучшие и эффективные системы вооружений. Рогозин в конце октября отправился на спецоперацию, передает деловое издание «Взгляд». В Кремле сообщали, что по его кандидатуре не было кадровых решений. В пятницу стало известно, что Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации.

Для спецоперации на Украине нужно приобретать самое эффективное оружие, а не самое дешевое. Такое мнение высказал экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Системы вооружения, а самые дешевые. Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — заявил Рогозин в интервью РИА Новости. По его словам, принципы приобретения оружия, которые рассчитаны на мирное время, не так эффективны в условиях спецоперации. Рогозин привел в пример США, которые выбирают самые лучшие и эффективные системы вооружений. Рогозин в конце октября отправился на спецоперацию, передает деловое издание «Взгляд». В Кремле сообщали, что по его кандидатуре не было кадровых решений. В пятницу стало известно, что Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации.