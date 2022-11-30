Дипломат Ермаков назвал новую законную цель ВС РФ в ходе спецоперации

Дипломат Ермаков заявил, что РФ имеет право наносить удары по западным спутникам
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, оружие
В МИД предупредили о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные спутники могут стать законной целью для России. Об этом заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал Владимир Ермаков. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, такой исход может наступить при условии, если эти спутники будут использованы в отношении РФ.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что персонал НАТО станет законной целью ВС России, как только альянс поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США ведут себя токсично при обсуждении вопроса о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в рамках соответствующего договора.

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Западные спутники могут стать законной целью для России. Об этом заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. «Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал Владимир Ермаков. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, такой исход может наступить при условии, если эти спутники будут использованы в отношении РФ. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что персонал НАТО станет законной целью ВС России, как только альянс поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США ведут себя токсично при обсуждении вопроса о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в рамках соответствующего договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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