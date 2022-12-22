Вloomberg: США экстренно отменили свое обещание Зеленскому из-за безопасности

Вloomberg: США отказали Украине в 45 миллиардах долларов
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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
США отказались от своих обещаний Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пакет помощи Украине в размере 45 миллиардов долларов был отменен поздно вечером 21 декабря, через несколько часов после выступления украинского президента Владимира Зеленского в Конгрессе США. Отмена связана со спорами о безопасности американских границ во время пандемии коронавируса.

Планы о предоставлении помощи были отложены из-за возможных расходов, которых требует соблюдение коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США. «Принятие закона о временном финансировании перенесет ключевые решения о распределении расходов на следующий год и даст консерваторам Республиканской партии шанс сократить расходы и, возможно, сократить помощь Украине», — сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в США впервые с начала СВО с целью попросить о новом пакете помощи Украине. В то же время обозреватели издания Politico предсказывали, что Зеленский не получит ту помощь, на которую рассчитывает. В первую очередь это касается ракет большой дальности ATACMS.

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Пакет помощи Украине в размере 45 миллиардов долларов был отменен поздно вечером 21 декабря, через несколько часов после выступления украинского президента Владимира Зеленского в Конгрессе США. Отмена связана со спорами о безопасности американских границ во время пандемии коронавируса. Планы о предоставлении помощи были отложены из-за возможных расходов, которых требует соблюдение коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США. «Принятие закона о временном финансировании перенесет ключевые решения о распределении расходов на следующий год и даст консерваторам Республиканской партии шанс сократить расходы и, возможно, сократить помощь Украине», — сообщает Bloomberg. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в США впервые с начала СВО с целью попросить о новом пакете помощи Украине. В то же время обозреватели издания Politico предсказывали, что Зеленский не получит ту помощь, на которую рассчитывает. В первую очередь это касается ракет большой дальности ATACMS.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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