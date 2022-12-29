Мальчик из Марий Эл лишился пальцев из-за популярной детской забавы

11-летнему мальчику в Марий Эл оторвало два пальца при запуске петарды

29 декабря 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

С травмой руки мальчик был доставлен в детскую клиническую больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В республике Марий Эл при запуске петарды 11-летнему мальчику оторвало два пальца руки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Марий Эл. «По предварительным данным, в одном из поселков Марий Эл во время запуска петарды мальчику оторвало два пальца левой руки, один удалось восстановить», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте следственного управления. Инцидент произошел 28 декабря. Мальчика был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу Сейчас органы местного СК России ведут проверку по этому делу. Выясняется, кто и где приобрел петарду, а также были ли нарушены требования безопасности. В СК РФ по Марий Эл напомнили россиянам меры безопасности при использовании пиротехники. А также призвали запускать петарды только на открытом воздухе и не задерживать ее в руках после поджигания.

В республике Марий Эл при запуске петарды 11-летнему мальчику оторвало два пальца руки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Марий Эл. «По предварительным данным, в одном из поселков Марий Эл во время запуска петарды мальчику оторвало два пальца левой руки, один удалось восстановить», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте следственного управления. Инцидент произошел 28 декабря. Мальчика был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу Сейчас органы местного СК России ведут проверку по этому делу. Выясняется, кто и где приобрел петарду, а также были ли нарушены требования безопасности. В СК РФ по Марий Эл напомнили россиянам меры безопасности при использовании пиротехники. А также призвали запускать петарды только на открытом воздухе и не задерживать ее в руках после поджигания.