Мальчик из Марий Эл лишился пальцев из-за популярной детской забавы

11-летнему мальчику в Марий Эл оторвало два пальца при запуске петарды
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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
С травмой руки мальчик был доставлен в детскую клиническую больницу Фото:

В республике Марий Эл при запуске петарды 11-летнему мальчику оторвало два пальца руки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Марий Эл.

«По предварительным данным, в одном из поселков Марий Эл во время запуска петарды мальчику оторвало два пальца левой руки, один удалось восстановить», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте следственного управления. Инцидент произошел 28 декабря. Мальчика был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу

Сейчас органы местного СК России ведут проверку по этому делу. Выясняется, кто и где приобрел петарду, а также были ли нарушены требования безопасности.

В СК РФ по Марий Эл напомнили россиянам меры безопасности при использовании пиротехники. А также призвали запускать петарды только на открытом воздухе и не задерживать ее в руках после поджигания.

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В республике Марий Эл при запуске петарды 11-летнему мальчику оторвало два пальца руки. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Марий Эл. «По предварительным данным, в одном из поселков Марий Эл во время запуска петарды мальчику оторвало два пальца левой руки, один удалось восстановить», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте следственного управления. Инцидент произошел 28 декабря. Мальчика был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу Сейчас органы местного СК России ведут проверку по этому делу. Выясняется, кто и где приобрел петарду, а также были ли нарушены требования безопасности. В СК РФ по Марий Эл напомнили россиянам меры безопасности при использовании пиротехники. А также призвали запускать петарды только на открытом воздухе и не задерживать ее в руках после поджигания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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