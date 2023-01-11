11 января 2023

Крупная страна в Азии упростит выдачу виз для россиян

Власти Ирана договариваются с Москвой о взаимном упрощении выдачи виз туристам
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Ирана отметили увеличение числа поездок между двумя странами в 2022 году Фото:

Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз россиянам. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — передают «Известия» слова посла Ирана. По словам Джалали, в 2022 году кратно увеличилось количество поездок между двумя странами. Так, в 2021 году их было в четыре раза меньше.

Ранее власти Кипра изменили правила виз для выдачи россиянам. Так, с 1 декабря россиян обязали платить за оформление туристической визы на Кипр. Решение об этом власти острова приняли 31 октября.

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Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз россиянам. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. «Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — передают «Известия» слова посла Ирана. По словам Джалали, в 2022 году кратно увеличилось количество поездок между двумя странами. Так, в 2021 году их было в четыре раза меньше. Ранее власти Кипра изменили правила виз для выдачи россиянам. Так, с 1 декабря россиян обязали платить за оформление туристической визы на Кипр. Решение об этом власти острова приняли 31 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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