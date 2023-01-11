Крупная страна в Азии упростит выдачу виз для россиян

Власти Ирана договариваются с Москвой о взаимном упрощении выдачи виз туристам

12 января 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Власти Ирана отметили увеличение числа поездок между двумя странами в 2022 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз россиянам. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. «Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — передают «Известия» слова посла Ирана. По словам Джалали, в 2022 году кратно увеличилось количество поездок между двумя странами. Так, в 2021 году их было в четыре раза меньше. Ранее власти Кипра изменили правила виз для выдачи россиянам. Так, с 1 декабря россиян обязали платить за оформление туристической визы на Кипр. Решение об этом власти острова приняли 31 октября.

Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз россиянам. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. «Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — передают «Известия» слова посла Ирана. По словам Джалали, в 2022 году кратно увеличилось количество поездок между двумя странами. Так, в 2021 году их было в четыре раза меньше. Ранее власти Кипра изменили правила виз для выдачи россиянам. Так, с 1 декабря россиян обязали платить за оформление туристической визы на Кипр. Решение об этом власти острова приняли 31 октября.