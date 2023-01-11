Крупная страна в Азии упростит выдачу виз для россиян

Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз россиянам. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
«Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок — одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов», — передают «Известия» слова посла Ирана. По словам Джалали, в 2022 году кратно увеличилось количество поездок между двумя странами. Так, в 2021 году их было в четыре раза меньше.
Ранее власти Кипра изменили правила виз для выдачи россиянам. Так, с 1 декабря россиян обязали платить за оформление туристической визы на Кипр. Решение об этом власти острова приняли 31 октября.
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