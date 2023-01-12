В один регион России придут 60-градусные морозы

Вильфанд: в Якутии похолодает до минус 63 градусов
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Морозный день. Екатеринбург, холод, зима, мороз
Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, заявил Роман Вильфанд Фото:

В республику Саха (Якутия) придут морозы до минус 63 градусов. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Также Вильфанд подчеркнул, что отрицательная температура, приближенная к 60-ти градусам, опустится в Иркутской области и других северных районах. Также аномальные морозы будут в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях.

Ранее Вильфанд заявлял, что в ноябре 2022 года температура в России на некоторых территориях соответствовала погоде в январе. Метеоролог уточнил, что изменения в погоде связаны с мощностью антициклона. Ранее специалисты МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок, пишут «Дни.ру». Об аномальной погоде в Иркутской области предупреждали и спасатели, сообщает RT.

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В республику Саха (Якутия) придут морозы до минус 63 градусов. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней», — уточнил он. Его слова приводит ТАСС. Также Вильфанд подчеркнул, что отрицательная температура, приближенная к 60-ти градусам, опустится в Иркутской области и других северных районах. Также аномальные морозы будут в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях. Ранее Вильфанд заявлял, что в ноябре 2022 года температура в России на некоторых территориях соответствовала погоде в январе. Метеоролог уточнил, что изменения в погоде связаны с мощностью антициклона. Ранее специалисты МЧС посоветовали водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок, пишут «Дни.ру». Об аномальной погоде в Иркутской области предупреждали и спасатели, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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